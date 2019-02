Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Unfall auf der K8 ohne Verletzte

Thedinghausen (ots)

Am Montagnachmittag geriet ein 55-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger auf der Härsenstraße (K8) in Höhe der Einmündung "Zum Fleet" vermutlich aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann, das ins Schleudern geriet und über die Gegenfahrbahn fuhr, bevor es mit dem Führerhaus gegen einen Straßenbaum prallte. Durch den mit einem Bagger beladenen Anhänger wurde die Zugmaschine in den Graben gedrückt und kippte auf die Seite. Die Fahrerkabine wurde infolge der Kollision auf der Beifahrerseite komplett eingedrückt und die Vorderachse der Zugmaschine abgerissen. Durch glückliche Umstände wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen dem Achimer Krankenhaus zugeführt. Zur Bergung des Gespanns musste auf der Kreisstraße 8 eine 2 stündige Vollsperrung eingerichtet werden. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsstörungen.

