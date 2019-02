Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: LKW nach Unfall stark beschädigt

Worpswede (ots)

Am Montagmorgen verunfallte ein 24-jähriger mit seinem LKW auf der Viehlander Straße in Fahrtrichtung Worpswede ohne verletzt zu werden. Der 24-jährige ist aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten, wo er einen Baum entlang der kompletten Beifahrerseite des Fahrzeugs streifte. Der Aufbau des LKW wurde dadurch stark beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug und der Unfallstelle wird auf etwa 10.500EUR geschätzt. Mögliche Schäden am geladenen Gut konnten nicht abschließend beziffert werden.

