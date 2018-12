POL-VER: ++ Autos aufgebrochen ++ Einbrüche in der Innenstadt ++ Armbanduhr gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Autos aufgebrochen

Achim/Oyten. In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Achim und Oyten insgesamt drei Autos aufgebrochen. Betroffen waren in Achim ein BMW an der Straße In den Bergen und am Marstalldeich ein Mercedes sowie in Oyten/Sagehorn an der Sagehorner Dorfstraße ein weiterer BMW. In allen drei Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um in den Innenraum zu gelangen. Nur beim Mercedes waren die Diebe anschließend erfolgreich, wo es ihnen gelang, das Lenkrad samt Airbag zu demontieren und zu entwenden. Die Polizei Achim ermittelt in allen drei Fällen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrüche in der Innenstadt

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in das Gebäude an der Bremer Straße eingebrochen, in der die Kreishandwerkerschaft, die IKK und eine Versicherung untergebracht sind. Gewaltsam öffneten sie die Eingangstür und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein, wo weitere Türen aufgehebelt wurden. Aus einem Tresor stahlen die Diebe Bargeld und Umweltplaketten, danach flohen sie mit ihrer Beute unerkannt. Einen weiteren Einbruch registrierte die Polizei an der Bördestraße. Hier brachen Unbekannte in derselben Nacht in die Seniorenbegegnungsstätte ein. Unklar ist hier, ob Diebesgut erlangt wurde. Die Polizei Osterholz (04791/3070) hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Armbanduhr gestohlen

Ritterhude/Ihlpohl. Aus einem Einfamilienhaus an der Heimstraße sind am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen anschließen im Haus eine Armbanduhr, mit der die Diebe anschließend unerkannt flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

