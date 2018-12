POL-VER: ++ Dreiste Straftat ++ Einbrecher an der Alten Dorfstraße ++ In Wohnung eingestiegen ++

Landkreis Osterholz (ots) - Dreiste Straftat

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. An der Bremer Heerstraße kam es am Dienstagmittag zu einer dreisten Straftat. Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 13:30 Uhr an der Haustür einer 83-jährigen Frau. Nachdem diese die Tür geöffnet hatte, betrat einer der beiden Männer unvermittelt das Haus und stahl hier eine Handtasche. Mit ihrer Beute floh das Duo anschließend vom Grundstück der überrumpelten Seniorin. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die an der Bremer Heerstraße verdächtige Männer und Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Einbrecher an der Alten Dorfstraße

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. Am Dienstag sind unbekannte Täter am helllichten Tage in ein Einfamilienhaus an der Alten Dorfstraße eingebrochen. Sie schlugen zwischen 12:30 und 13:15 Uhr eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus, wo sie diversen Schmuck entwendeten. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Osterholz hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

In Wohnung eingestiegen

Ritterhude. In eine Wohnung am Birkenhügel sind am Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Zwischen 8 und 20:30 Uhr brachen sie eine Terrassentür auf und stahlen im Haus danach aufgefundenes Bargeld. Der Polizei Osterholz liegen keine Täterhinweise vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

