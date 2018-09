POL-VER: Jugendschutzkontrollen auf dem Thänhuser Markt - Ausweise beschleunigen Kontrollen

Landkreis Verden (ots) - Thedinghausen. Auch auf dem diesjährigen Thänhuser Markt vom 14. bis zum 16. September werden der Landkreis Verden und das Polizeikommissariat Achim besonders auf den Jugendschutz achtgeben. Gemeinsam mit den Veranstaltern, der Security und Wirten wurde ein Konzept entwickelt, um wie in den Vorjahren die Jugendschutzbestimmungen konsequent umzusetzen. Damit verfolgen alle gemeinsam das Ziel, dem Trend zum exzessiven Alkoholkonsum bei Jugendlichen entgegenzuwirken. "Wenn uns dies gelingt, verhindern wir gleichzeitig negative Begleiterscheinungen von Alkoholexzessen wie Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen", so Jürgen Brüns, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Achimer Polizei.

Aus diesem Grunde werden auf dem Festgelände Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Nicht altersgerechte mitgebrachte Alkoholika werden im Bedarfsfall sichergestellt bzw. einvernehmlich ausgekippt. Angetrunkene Jugendliche müssen damit rechnen, dass ihre Erziehungsberechtigten von den Jugendschutzteams aufgefordert werden, sie abzuholen. Verfahren werden gegen Erwachsene, die den Jugendlichen verbotenen Alkohol verschafft haben, eingeleitet. Damit Kontrollen sich nicht unnötig in die Länge ziehen, wird darum gebeten, Ausweise mitzuführen. Die beauftragte Security ist zur Durchsetzung des Jugendschutzgesetzes ebenfalls sensibilisiert. "Wir ziehen da alle an einem Strang", so Brüns, dessen Kolleginnen und Kollegen mit uniformierten Streifen auf und um das Marktgelände herum vertreten sein werden.

