POL-VER: ++ Roller entwendet ++ BMW-Teile gestohlen ++ Radfahrerin lebensgefährlich verletzt ++ Hammefest - Bilanz ++ Bargeld und Schmuck entwendet ++ Unkrautbrenner sorgt für Feuerwehreinsatz ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Roller entwendet

Ottersberg/Otterstedt. Von einem Grundstück an der Hauptstraße entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag einen Motorroller. Vom schwarzen Zweirad der Marke Peugeot, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Ottersberg unter Telefon 04205/8604 entgegen.

BMW-Teile gestohlen

Achim. Aus einem Am Freibad geparkten BMW entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag hochwertige Fahrzeugteile. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum unter anderem das Lenkrad. Die Diebe flohen anschließend unerkannt. Die Polizei Achim bittet unter Telefon 04202/9960 um Hinweise.

Handy aus Auto gestohlen

Verden. Aus einem am Fahrbahnrand der Bremer Straße geparkten BMW entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag ein Handy. Der Dieb öffnete die Scheibe des Pkw gewaltsam und hatte so leichtes Spiel, an das hochwertige Smartphone zu gelangen. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Lilienthal. Auf der Straße Truperdeich wurde am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr eine 75-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand lenkte die Frau ihr Pedelec zunächst von der geteerten Fahrbahn auf den geschotterten Seitenstreifen, um ein entgegenkommendes Auto passieren zu lassen. Als die Zweiradfahrerin anschließend wieder zurück auf die Straße fahren wollte, kam sie an der Kante zur asphaltierten Straße zu Fall und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf die Straße auf. Die durch den Sturz lebensgefährlich verletzte 75-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klinik gefahren werden. Neben dem Rettungswagen war zudem ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet. Der Unfallhergang wurde von einem Begleiter der Radfahrerin geschildert, demzufolge liegen keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Autofahrers vor.

Nach dem Hammefest - Bilanz aus Sicht der Polizei

Ritterhude. Am vergangenen Wochenende fand im Ortskern von Ritterhude das Hammefest statt. Im Laufe der drei Tage stellten die eingesetzten Beamten der Polizei bei vielen Besuchern erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest, was bei einigen Besuchern dazu führte, dass sie ihr Verhalten nicht mehr im Griff hatten. Insbesondere am Freitagabend nach Beendigung des Ausschanks und der Musikdarbietungen kam es zu verbalen, aber auch zu körperlichen Aggressionen zwischen einigen Besuchern. Diverse Platzverweise sowie vier Ingewahrsamnahmen führten letztlich dazu, dass die Zahl der veranstaltungstypischen Straftaten gering blieb. So registrierten die Beamten über die gesamte Dauer des Fests insgesamt neun Körperverletzungen. Daneben wurden umfassende Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 220 Jugendliche und Kinder überprüft, dabei wurden rund 15 Liter alkoholische Getränke sowie diverse Tabakwaren sichergestellt oder vernichtet.

Bargeld und Schmuck entwendet

Ritterhude/Lesumstotel. In ein Einfamilienhaus an der Straße Große Loge sind im Laufe des Sonntags unbekannte Täter eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und durchwühlten im Haus anschließend diverse Schränke und Schubladen. Letztlich erbeuteten die Einbrecher Bargeld und Schmuck und flohen unbekannt. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Unkrautbrenner sorgt für Feuerwehreinsatz

Grasberg. Die Nutzung eines Unkrautbrenners führte am Sonntag gegen 17 Uhr an der Straße zu den Stauwiesen zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Anwohner hatte hier mit einem Gasbrenner Unkraut auf einer gepflasterten Fläche vernichtet. Die Flammen griffen dabei jedoch unbeabsichtigt auf eine Hecke über, die daraufhin auf einer Länge von über zehn Metern vernichtet wurde. Außerdem wurden ein Zaun und ein Wohnmobil durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte schließlich aus und löschte den Brand vollständig ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell