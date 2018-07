Landkreis Verden (ots) - In der Nacht zum Samstag, gegen 00:00 Uhr wurde auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Außenstelle des Gymnasiums am Wall ein dort abgestellter Pkw in Brand gesetzt. Der Pkw brannte komplett aus. Die Polizei schätzt den Sachden auf ca. 8000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Beim Abbrennen von Unkräutern geriet am Freitagnachmittag eine Hecke in Barme in der Straße Kurze Wand in Brand. Auf Grund der vorherrschenden Trockenheit werden durch die Polizei weitere Ermittlungen geführt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Am Freitagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Feldstraße in Daverden zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Gemäß den Unfallschilderungen dürfte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Gütersloh vermutlich infolge Unachtsamkeit beim Überqueren der Hauptstraße den bevorrechtigten Verkehr übersehen haben. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Fahrzeugführerin aus Thedinghausen. Die beiden Fahrzeugführerinnen und ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurden in angrenzende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei Verden schätzt den Unfallschaden auf ca. 11500 Euro.

