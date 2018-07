POL-VER: Fahrzeugteile gestohlen, Handtasche aus Pkw entwendet, Polizeieinsatz durch Softairpistole.

Achim (ots) - Fahrzeugteile in Achim gestohlen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traten bisher unbekannte Täter an einem am Fahrbahnrand in der Rotkhelchenstraße geparkten BMW heran. Sie schlugen die Beifahrerscheibe am Fahrzeug ein, entriegelten die Motorhaube und entwendeten anschließend die Frontscheinwerfer. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Ebenfalls in der Rotkehlchenstraße wurde im gleichen Zeitraum an einem weiteren geparkten BMW eine Zierleiste im Bereich der Scheinwerfer abgehebelt. Entwendet wurde hier jedoch nichts.

Handtasche aus PKW entwendet Am späten Freitag Nachmittag schlugen bisher unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines im Finienweg geparkten Mercedes-Benz ein und entwendeten die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Softairpistole löst Polizeieinsatz aus Am Freitagabend erhielten Bewohner des Weinwegs in Achim Besuch von Bekannten. Auf dem Weg vom PKW zum Haus beobachteten Nachbarn, dass der Besuch mit einer Schußwaffe hantierte. Die Nachbarn verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anfuhr. Letztendlich stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine freiverkäufliche, sogenannte Softair-Waffe handelte. Diese sah einer scharfen Schußwaffe zum Verwechseln ähnlich. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den Besitzer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

