Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Diebstahl zum Nachteil älterer Menschen+++

Oldenburg (ots)

Am 27.11.2024 kommt es in den Mittagsstunden in der Wiefelsteder Straße in Bad Zwischenahn zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl. Dort hat sich eine männliche Person gegenüber einer lebensälteren Geschädigten als Mitarbeiter des Bauhofs ausgegeben, welcher in ihrem Hause eine Überprüfung durchzuführen habe. Nachdem dieser seine Arbeiten verrichtet und sich bereits wieder entfernt hatte, bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Schmucks. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, mitteleuropäisches Aussehen, ca. 170cm, ca. 45 Jahre und schlank. Die Person hat eine auffällig neongelbe Arbeitsjacke getragen.

Zu einer weiteren Tat kommt es gegen 16:00 Uhr in der Peterstraße, an der Einmündung zum Dränkweg in Bad Zwischenahn. Der lebensältere Geschädigte geht auf dem Fußweg der Peterstraße in Richtung des Marktplatzes, als sich ihm unbemerkt eine männliche Person von hinten nähert. In Höhe der Einmündung zum Dränkweg, entreißt die Person dem Geschädigten eine unter dem Arm getragenen Ledermappe und entfernt sich laufend in Richtung Auf dem Hohen Ufer. Der Täter ist ca. 170cm und von kräftiger Statur.

Zeugen, die Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403-927-0 zu melden.

