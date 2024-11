POL-OL: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Personen leicht verletzt

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Fahrschule in der Cloppenburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Fahrschule in die Cloppenburger Straße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die ...

