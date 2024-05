POL-OL: Aufbruch von mehreren Autos

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Samstag, den 18. Mai, auf Sonntag, den 19. Mai, registrierte die Oldenburger Polizei im Ortsteil Wechloy insgesamt fünf Diebstähle aus zum Teil unverschlossenen Autos. Ein 31-jähriger Oldenburger konnte als Beschuldigter noch im Nahbereich gestellt werden. In der Samstagnacht, etwa 02.30 Uhr, hörte eine Anwohnerin in der Dürerstraße in Oldenburg verdächtige Geräusche. Aus ihrem ...

