Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Autobahnpolizei Oldenburg sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Abfahrt Oldenburg-Haarentor++

Oldenburg (ots)

++In der Nacht des 12. Dezember ereignete sich, vermutlich in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 00.55 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der A 28 in der Abfahrt der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor in Richtung Bremen. Auf Grund der vor Ort festgestellten Unfallspuren kam eine bislang unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug in der Abfahrt zunächst nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, schleuderte die dortige Anhöhe hoch und zerstörte im Weiteren ein Verkehrsschild. Anschließend bog die unbekannte Person in der Anschlussstelle auf die Ammerländer Heerstraße nach links in stadteinwärtige Richtung ab. Ein letztes Fahrzeugteil konnte an der Einmündung zum Prinzessinweg festgestellt werden. Auf Grund der vor Ort festgestellten Fahrzeugteile sucht die Autobahnpolizei Oldenburg nach Zeugen, die in der fraglichen Zeit entweder den Verkehrsunfall selbst bzw. im Stadtgebiet Oldenburg einen im Frontbereich stark beschädigten Pkw vermutlich VW des Typs: Touran gesehen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es auf Grund der geringen Verkehrsdichte nicht. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer: 04402-933115 entgegen.++ (593794)

