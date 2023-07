POL-OL: +++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Sonntag, gegen 15.00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wird und kurzfristig reanimiert werden muss. Der Verletzte, ein 48jähriger Mann aus der Gemeinde Rastede, befährt mit zwei Bekannten die "Ammerlandstraße" in der Gemeinde Apen in Richtung Ocholt. In einer langgezogenen Linkskurve verliert er die Kontrolle über das Motorrad, kommt von der Straße ab, wird durch den Aufprall in der tieferliegenden Berme hochkatapultiert und in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, wo er nach etwa 80m lebensgefährlich verletzt zum Liegen kommt. Die Ersthelfer, unter denen sich glücklicherweise auch eine Krankenschwester des Klinikzentrums befindet, stellen dann fest, dass er nicht ansprechbar ist und beginnen mit der Reanimation, die kurze Zeit später erfolgreich beendet werden kann. Anschließend wird der Verletzte unter Notarztbegleitung dem Klinikzentrum Westerstede zugeführt. Das Motorrad wird totalbeschädigt und muss durch einen Abschlepper mit Kran und Seilwinde geborgen werden, da es sich etwa 20m neben der Straße befindet. Während der Unfallaufnahme wird die Straße durch die Feuerwehr Ocholt für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Aufgrund des vorliegenden Schadensbildes sowie unabhängiger Zeugenaussagen geht die Polizei derzeit von einer überhöhten Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler aus. Die Ermittlungen dauern an.

