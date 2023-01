Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Apen : Verkehrsunfall mit leichtverletzten Unfallbeteiligten++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 04.01.2023, befährt um 18:00 Uhr ein 18jähriger aus Barßel mit einem PKW die Uplengener Straße in Richtung Apen, als er ausgangs einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung Uhlenweg aus ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Hier überschlägt sich der PKW und kommt in einem Straßengraben zum Liegen. Der 18jährige wird vorsorglich aufgrund des Unfallhergangs mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe 2500.-Euro.

