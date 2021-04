Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Randalierer leeren Feuerlöscher +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag haben unbekannte Randalierer in der Oldenburger Innenstadt ihr Unwesen getrieben. Zeugen hatten sich gegen 1 Uhr über Notruf gemeldet und mitgeteilt, dass eine Gruppe junger Männer offenbar den Inhalt mehrerer Feuerlöscher in der Fußgängerzone versprüht hatte.

Die Beamten stellten kurz darauf auf dem Gelände einer Großbaustelle an der Haarenstraße fest, dass dort mindestens drei Feuerlöscher aus den entsprechenden Vorrichtungen entnommen worden sind. Einer dieser Löscher wurde unmittelbar in einen Bauwagen entleert, dessen Fenster auf Kipp stand.

Die Unbekannten versprühten den Inhalt zweier weiterer Feuerlöscher vor Geschäften in der Mottenstraße. Laut Aussage der Zeugen soll es sich um mindestens drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren gehandelt haben. Alle drei seien etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Sie sollen unter anderem mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein.

Die missbräuchliche Verwendung von Nothilfemitteln wie Feuerlöschern stellt eine Straftat dar; die Polizei hat daher entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (492913)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell