Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Diebstahl von Fahrzeugteilen an zwei neuwertigen PKW Audi+++

Oldenburg (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen Montag, dem 15.06.2020, und Samstag, dem 20.06.2020, kam es auf einem Patientenparkplatz des Reha-Zentrums am Meer in der Straße "Unter den Eichen" in Bad Zwischenahn zu Diebstählen an PKW. Von zwei dort ordnungsgemäß abgestellten neuwertigen Fahrzeugen des Herstellers Audi wurden jeweils im Bereich der Fahrzeugfront befindliche Karosserieteile und dahinter befindliche elektronisch Fahrzeugteile fachmännisch demontiert und entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

