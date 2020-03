Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zwei Tageswohnungseinbrüche+++

Oldenburg (ots)

+++Zwei Tageswohnungseinbrüche+++ Am Freitag, zwischen 12 und 13 Uhr, klingelt ein bislang unbekannter männlicher Täter zunächst an der Wohnungstür der Geschädigten in der Gimpelstraße (Ortsteil Eversten) und fragt in englischer Sprache nach dem Weg. Der Mann entfernt sich dann, und die Meldende verlässt das Haus. Kurz darauf erscheinen nun offenbar zwei weitere Täter und dringen gewaltsam in den Kellerraum des Hauses ein. Es wird Bargeld entwendet. Ein Täter wird beschrieben als ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, von kräftiger Statur, mit grauen Haaren und grauem Vollbart (kurz geschnitten). Dieser Mann trug eine schwarze Outdoorjacke mit Kapuze und weiße Sportschuhe. -289529-- Am Samstag, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, dringt ein bislang unbekannter Täter in der Rennplatzstraße gewaltsam über eine Seitentür in ein Wohnhaus ein. Ein Nachbar bemerkt ein auffälliges Fahrrad am Tatort und sieht den Täter schließlich mit dem Fahrrad in Richtung Flötenteich flüchten. Die Person wird beschrieben als eher schlank, bekleidet mit blauem Kapuzen-Sweatshirt, mit weißen Applikationen an den Ärmeln; weiterhin soll sie einen dunklen 3-Tage-Bart tragen und mit einem grauen Fahrrad mit Fahrradkorb unterwegs sein. Konkretes Diebesgut ist nicht bekannt. -292852- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

