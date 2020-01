Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbrüche in Vereinsheime; Spirituosen entwendet ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag (Nacht zum 10.01.2020) wurden gleich zwei Einbrüche in Vereinsheime von Boßelvereinen in der Gemeinde Apen verübt. Während ein Einbruch in das Vereinsheim des KBV Roggenmoor in Apen, Zur Kurve, noch daran scheiterte, dass eine Tür dem Aufbruchversuch "Stand hielt", entwendeten die Täter in Apen/ Klauhörn, Eichenstraße, ca. 25 Flaschen Spirituosen. Tatbetroffen ist das Vereinsheim des Boßelvereins Klauhörn. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell