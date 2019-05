Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall auf Parkplatz bei Getränkehandel +++ Alkoholisierter Fahrer verantwortlich +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Unfall beim unvorsichtigen Ausparken vor einem Getränkehandel an der Bremer Heerstraße kam es am Freitag, 17. Mai 2019 gegen 14:15 Uhr. Dabei fuhr der 44-jährige oldenburger Fahrer eines Ford gegen die seitlich geöffnete Heckklappe eines Fiat Transportes aus Sögel. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung beim Verursacher von 1,12 Promille in der Atemluft festgestellt. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Zudem muss er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell