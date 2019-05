Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 15.05.19, befährt gegen 12:25 h ein LKW in Edewecht die Edammer Straße in Richtung B 401. Außerorts überholt er in Höhe des Parkplatzes in einer Linkskurve einen Trecker. Mehrere entgegenkommende PKW müssen stark abbremsen und ausweichen. Dennoch kommt es zu einem Auffahrunfall. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung B 401 fort. Hinweise zum flüchtigen LKW nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/9270 entgegen.

