Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ LK Ammerland: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr +++

Oldenburg (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Rastede hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag, dem 25. April 2019, an der Kreuzung Feldbreite/Schloßstraße in Rastede ereignet. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass eine Gruppe von Jugendlichen immer wieder auf die Fahrbahn getreten sei und dort mehrere Fahrzeuge anhalten würde. Dann hätten die Männer die Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert, so der Zeuge. Laut Angaben des Hinweisgebers habe es sich um vier Männer mit Fahrrädern gewesen, die teilweise Baseball-Caps trugen. Einer der Männer soll helle Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland unter der Nummer 0441/790-4115 entgegen. (485597).

