Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher entwenden Pedelec +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Sonntag aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses am Scheideweg ein Pedelec sowie ein weiteres Fahrrad. Zwischen 3 und 14 Uhr betraten die Unbekannten zunächst das Carport und brachen dort gewaltsam die Holztür des Abstellraumes auf. Aus dem Raum ließen die Einbrecher ein Pedelec der Marke Kynast sowie ein Damenfahrrad mitgehen. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt bei über 1.000 Euro. (522194)

Ohne Beute flüchteten Einbrecher, die in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, in die Räume einer Autowerkstatt am Schlagbaumweg eingestiegen sind. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und die Werkstatt offenbar nach Wertsachen durchwühlt. (522151)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 22.45 und 23.45 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf der Rückseite des Büros einer Kirchengemeinde am Hartenkamp ein. Auch in diesem Fall wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. (523354)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell