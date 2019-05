Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kiosk in Bad Zwischenahn-Petersfehn I: In der Zeit von Freitag, dem 03.05.2019, ca. 19:00 Uhr bis Samstag, dem 04.05.2019, ca. 05:45 Uhr wurde versucht in einen Kiosk an der Mittellinie in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn I, einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten eine Eingangstür mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Dabei blieb es beim Versuch und der oder die Täter entfernten sich unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115.

Mehrere versuchte Einbrüche und zahlreiche Sachbeschädigungen in Rastede: Am Sonntag, dem 05.05.2019, gegen 02:00 Uhr versuchten augenscheinlich mehrere Personen die Eingangstür zum Hallenbad in der Schloßstraße in Rastede aufzuhebeln. Da die Tür nicht geöffnet werden konnte, blieb es beim Versuch. Vermutlich durch dieselben Täter sind im dortigen Eingangsbereich mehrere Lampen beschädigt worden. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Samstag, dem 04.05.2019, auf Sonntag, dem 05.05.2019, beim Kindergarten in der Mühlenstraße in Rastede. Auch dort wurde vergeblich versucht die Eingangstür aufzuhebeln und mehrere Lampen im Außenbereich zerstört. In der Zeit von Freitag, dem 03.05.2019, bis zum Sonntag, dem 05.05.2019 wurde auf dem Anwesen der Grundschule an der Feldbreite in Rastede eine verschlossene Außenhütte aufgebrochen. Ob dort Diebesgut erlangt wurde, steht gegenwärtig noch nicht fest. Außerdem kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortszentrum von Rastede zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurden vor allem Beleuchtungseinrichtungen und Briefkästen mutwillig beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rastede unter Tel.: 04402/92440.

