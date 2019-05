Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Büroräume ++

Oldenburg (ots)

Am 06.05.2019, gg. 23:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Büroräume einer Mobilitätszentrale in Westerstede, Peterstraße, verübt. Nachdem eine Seiteneingangstür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter mehrere Schränke in den Büroräumen. In einem Regal entdeckten die Täter eine Überwachungskamera und brachen sofort die weitere Tathandlung ab. Die erste Auswertung der Videobilder zeigte zwei "europäisch" erscheinende Männer. Ein Täter war glatzköpfig; sein Mittäter hatte einen gegelten Kurzhaarschnitt. Eine detaillierte Beschreibung ist aufgrund des vorliegenden Videomaterials nicht möglich. Beute machten die Täter keine. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert. Hinweise erbeten an die Polizei in Westerstede (04488/833-115).

