POL-OL: +++ Polizei registriert Fahrräder - Kostenlose Aktion auf dem Julius-Mosen-Platz +++

Am kommenden Samstag (27. April 2019) registrieren Polizeibeamte auf dem Oldenburger Julius-Mosen-Platz wieder Fahrräder. In der Zeit von 10 bis etwa 15.30 Uhr bieten die Beamten der "Ermittlungsgruppe Fahrraddiebstahl" diesen kostenlosen Service für Neu- und Gebrauchträder an.

Die Registrierung von Fahrrädern durch die Oldenburger Polizei nahm im Jahr 1984 ihren Anfang; inzwischen wurden im Stadtgebiet mehr als 125.000 Räder registriert. Sollte es zum Diebstahl eines registrierten Fahrrades kommen, können die gespeicherten Daten wie die Rahmennummer des Fahrrades für eine Sachfahndung herangezogen werden. Werden registrierte Fahrräder aufgefunden oder sichergestellt, kann die Polizei den Eigentümer des Rades ermitteln und diesem das Rad wieder aushändigen. Eine Zuordnung ist daher auch ohne Diebstahlsanzeige möglich.

Außerhalb der Sonderaktion am kommenden Samstag ist eine Fahrradregistrierung bei den Polizeidienststellen in der Wallstraße und am Friedhofsweg rund um die Uhr auch ohne Anmeldung möglich. Mitzubringen ist neben dem Fahrrad lediglich der Personalausweis.

Für Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl weisen wir noch einmal auf unsere Presseinformation vom 16. April 2019 hin: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4247429

