POL-OL: +++ Feuer in Tischlereibetrieb und Holzlager +++

Oldenburg (ots) - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand am Sandweg ausrücken. Ein Anwohner hatte wenige Minuten vor 19 Uhr Flammen an einem Gebäude bemerkt und die Fettungsleitstelle alarmiert.

Als die ersten Kameraden der Feuerwehr am Brandort eintrafen, schlugen aus dem eingeschossigen Gebäude einer Tischlerei bereits hohe Flammen. Die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen im Einsatz war, begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Sandweg für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach das Feuer aus bislang nicht geklärten Grunden in einem Werkstattraum aus. Die Flammen zogen Teile eines angrenzenden Holzlagers sowie weitere Gebäudeteile ebenfalls stark in Mitleidenschaft.

Nachdem die Feuerwehr den Brand schließlich gelöscht gelöscht hatte, wurde das Gebäude für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache von der Polizei beschlagnahmt. Eine Feuerwache hielt sich noch bis Mitternacht auf dem Grundstück auf, um im Falle eines erneuten Brandausbruchs rechtzeitig reagieren zu können.

Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (1427363)

