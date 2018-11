POL-OL: Einbruch in Tierarztpraxis in Rastede

Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 27.11.18, kam es in Rastede, Oldenburger Straße, zwischen Schloßstraße und Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in eine Kleintierpraxis. Diese befindet sich in einem größeren Bürogebäude im Kellergeschoss. Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln der Eingangstür in die Praxis ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zielrichtung war offensichtlich Bargeld. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

