POL-OL: ++Schwerer Raub in Wohnung++

Oldenburg (ots) - ++Schwerer Raub in Wohnung++

Am Freitag, dem 06.07.2018, gegen 21:57 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei in Oldenburg fernmündlich ein Raubdelikt in Wohnung mitgeteilt. Tatörtlichkeit sei 26689 Apen, Ortsteil Godensholt, Ocholter Straße. Das männliche 36jährige Opfer sei an seiner Wohnanschrift von zwei bislang unbekannten Tätern "überfallen" worden. Nach den Angaben des Opfers hätten die beiden Täter zuvor an der Haustür gfeklingelt und nach einem Überbrückungskabel für ihren Pkw gefragt. Plötzlich und unvermittelt habe man ihn mit einem Schlagring oder einem Eisenrohr niedergestreckt. Am Boden liegend habe man ihn anschließend in Bauchlage mit einem Gürtel gefesselt. Man habe dann die Wohnung durchsucht und ein Portemonnaie mit Bargeld, ein Smartphone und Silbermünzen entwendet. Im Anschluss der Tat seien die Täter anschließend fußläufig geflüchtet. Nach den Angaben des Opfers habe es sich um zwei südländisch aussehende Täter mit kräftiger Statur gehandelt. Beide seien dunkel bekleidet gewesen. Das Opfer wurde anschließend im Klinikum Westerstede behandelt.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zur Tatzeit nimmt die Polizei unter 04488-833-0 entgegen.

