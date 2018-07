POL-OL: ++Suche mit Polizeihubschrauber in Rastéde++

Oldenburg (ots) - ++Suche mit Polizeihubschrauber in Rastéde++ Am Freitag, 06.07.18, in der Zeit von ca. 20.40-23.00 h, wurde nach einem vermissten 62-jährigen Rasteder gesucht. Dieser hatte unter für ihn ungewöhnlicher Umständen am Nachmittag das Wohnhaus in unbekannte Richtung verlassen. Bei der Suche kamen neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und ein sog. Mantrailer (spezieller Personensuchhund) der Polizei zum Einsatz. Die Person wurde durch einen Streifenwagen gegen 23.00 h wohlbehalten im Ort angetroffen und nach Hause gebracht. Er hatte lediglich einen längeren Spaziergang gemacht.

