POL-OL: +++ Versuchter Trickdiebstahl an Hörneweg und Uferstraße +++

Oldenburg (ots) - Nach zwei Fällen von versuchtem Trickdiebstahl am Donnerstag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die erste Tat ereignete sich um 13.15 Uhr am Hörneweg. Eine 90-jährige Oldenburgerin schilderte den Beamten, dass ein unbekannter Mann durch die offene Terrassentür in ihre Wohnung gelangt war. Der Rentnerin erklärte er, dass er seine entlaufene Katze suchen müsse. Kurz darauf bemerkte die 90-Jährige noch eine weitere Person in ihrem Haus. Als sie schließlich nach ihrer Tochter rief, die sich ebenfalls im Haus aufhielt, verließen die Unbekannten das Grundstück. Die Rentnerin beschrieb den ersten Unbekannten als etwa 25 Jahre alt und schlank. Er habe ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt. Bekleidet soll der Mann unter anderem mit einem dunkelblauen Shirt gewesen sein; zudem habe er hochdeutsch gesprochen. Der zweite Mann war nach Zeugenangaben etwa 45 Jahre alt und ebenfalls von südländischem Aussehen. Er sei schlank gewesen und habe schwarz-graue lockige Haare gehabt. (795618)

Zu einer ähnlichen Tat kam es gegen 15 Uhr in der Uferstraße. Ein Unbekannter klingelte zunächst an der Wohnungstür einer 94-Jährigen. Er erklärte der Rentnerin dann, dass seine Katze fortgelaufen sei und sich nun vermutlich in der Wohnung der Rentnerin versteckt habe. In Begleitung der 94-Jährigen ging der Mann durch jeden Raum und "suchte" in Schränken und Schubladen nach der angeblich verschwundenen Katze. Kurz darauf bemerkte die Frau noch einen weiteren Mann in ihrer Wohnung. Nachdem die beiden Unbekannten die Wohnung schließlich wieder verlassen hatten, stellte die 94-Jährige fest, dass ihre Geldbörse mit Bargeld fehlte. Beide Täter sollen 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von europäischer Erscheinung gewesen sein. Einer der beiden habe akzentfreies Deutsch gesprochen; er soll auffallend breite Lippen gehabt und einen dunkelblauen Trainingsanzug getragen haben. Der zweite Täter habe einen braunen Anzug getragen. (795636)

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 790-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell