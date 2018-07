POL-OL: +++ 22-Jähriger "entsorgt" Marihuana +++

Oldenburg (ots) - Mit einem Behördenschreiben in der Hand suchten Polizeibeamte am Dienstag um 18 Uhr die Wohnung eines 22-Jährigen in der Feldstraße auf. Das Schreiben sollte dem Mann gegen eine Empfangsbekenntnis ausgehändigt werden. Da auf Klingeln an der Haustür zunächst nicht geöffnet wurde, gaben die Beamten sich als Polizisten zu erkennen und forderten den 22-Jährigen auf, die Tür zu öffnen.

Statt der Tür öffnete sich jedoch ein Fenster in einer Oberwohnung und die Beamten wurden mit Gegenständen beworfen. Daraufhin kletterte der Gesuchte aus dem Fenster, stieg über ein angrenzendes Flachdach und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Beamten stellten nun fest, dass es sich bei den geworfenen Gegenständen um Teile von Marihuanapflanzen handelte. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Kurz darauf kehrte der 22-Jährige wieder zu seiner Wohnung zurück. Er erklärte den Beamten, dass er in Panik geraten sei und die Pflanzen habe loswerden wollen.

In seiner Wohnung konnte die Polizei weitere Pflanzen finden und beschlagnahmen. Gegen den Mann wird nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes mit Betäubungsmitteln aufgenommen. (785421)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell