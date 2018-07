POL-OL: +++Verkehrsunfall mit Wohnmobil A29+++

Oldenburg (ots) - +++Verkehrsunfall mit Wohnmobil A29+++

Am 04.07.2018 kommt es gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn A 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, zwischen der Anschlussstelle Oldenburg Ohmstede und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord zu einem Verkehrsunfall. Dabei befährt ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund mit seinem Wohnmobil die A 29 in nördliche Richtung. Ca in Höhe des KM 42,4 (hinter dem Parkplatz Bornhorster Wiesen Ost) schert er zum Überholen auf den Überholfahrstreifen aus und muss hier sofort verkehrsbedingt abbremsen. Das Fahrzeug gerät daraufhin sofort ins Schleudern, prallt zuerst in die Mittelschutzplanke, kippt auf die Seite und kommt an der Aussenschutzplanke zum Stehen. Hierbei verletzt sich der Fahrzeugführer leicht. Die Autobahn musste in diesem Bereich für die Dauer der Bergung und Reinigung teilweise halbseitig gesperrt werden. Am Wohnmobil entstand Totalschaden, an den Schutzplanken entstand weiterer Schaden. Die Reinigungsarbeiten waren um 14.20 Uhr beendet. Gesamtschaden wird auf ca. 5000 - 6000 Euro geschätzt.

