POL-OL: ++ Brand eines Geräteschuppen in 26689 Apen ++

Oldenburg (ots) - ++ Brand eines Geräteschuppen in 26689 Apen ++

In der Nacht auf den 07.07.2018, kam es gegen 01:42 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppen auf dem Hintergrundstück in 26689 Apen, Am Bach. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der vorderen Teil des Schuppens in Höhe der Zwischendecke in Brand. Dieser Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren der Gemeinde Apen schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird grob auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

