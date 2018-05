POL-OL: Entlaufene Zwergziegen in Westerstede

Die Zwergziegen in der Waschküche des Anwohners Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Am 04.05. gegen 21:40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, dass im Bereich Süderstraße / Langebrügger Straße in Westerstede Ziegen auf der Fahrbahn umherlaufen würden. Die Tiere wurden noch vor Eintreffen der Beamten von aufmerksamen Anwohnern von der Straße geholt und in Sicherheit gebracht. Während die beiden den ersten Schreck in Sicherheit in einem Stall des Anwohners verdauen können, sucht die Polizei noch weiter den Halter der Tiere. Hinweise hierzu bitte an das PK Westerstede unter 04488/833115

