POL-BOR: Heek - Einbrecher wollten in Wohnungen

Heek (ots) - Gleich zwei Mal haben Einbrecher am Donnerstag in Heek zugeschlagen. Sie hatten es auf ein Mehrfamilienhaus an der Ludgeristraße abgesehen. Während sie in einem Fall an der Wohnungstür scheiterten, hatten sie im zweiten Erfolg. Ob und was sie erbeuteten, stand zunächst noch nicht fest. Die Taten müssen sich im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 21.15 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

