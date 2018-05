POL-OL: +++ Polizei überwacht Autotuning-Szene +++

Oldenburg (ots) - Rund 25 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland kontrollieren am Freitagabend im Stadtgebiet die örtliche Autotuningszene. Mit Unterstützung von Beratungskräften der Polizei Hannover sowie der Polizei Hamburg sind die Beamten heute im Zeitraum zwischen 16 und 24 Uhr gleichzeitig an mehreren Kontrollorten im Einsatz. Nachdem es in den vergangenen Jahren im Bereich der Stadt Oldenburg und auch im Landkreis Ammerland immer wieder zu Treffen der Tuning-Szene und damit verbundenen Beschwerden aus den Reihen der Anwohner kam, hat die Polizei nach entsprechenden Hinweisen bereits mehrfach Sonderkontrollen durchgeführt, zu denen zielgerichtete Geschwindigkeitsmessungen oder auch die Überprüfung von Bauartveränderungen an den Fahrzeugen gehörten.

Um die erforderlichen Kontrollen weiterhin mit ausreichend geschultem Personal organisieren zu können, hat die Polizeiinspektion eine Kontrollgruppe zur Überwachung der Tuning-Szene aufgebaut. Die knapp 30 Beamtinnen und Beamte wurden unter anderem von externen Fachkräften ausgebildet, um die erforderlichen Kontrollen qualifiziert und beweissicher durchführen zu können.

Ähnlich gelagerte Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen stattfinden.

