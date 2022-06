Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Frau überfallen - Bassum und Syke, Diebstähle durch Ablenkung ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Frau überfallen

Eine 39-jährige Frau aus Stuhr wurde gestern am späten Abend, gegen 23.30 Uhr, an der Bassumer Straße in Brinkum von einem unbekannten Mann überfallen. Der Unbekannte näherte sich der Fußgängerin von hinten und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Da die 39-Jährige die Handtasche um den Oberkörper trug, stürzte sie. Als sie dann um Hilfe rief, ergriff der Unbekannte ohne Handtasche die Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hilferufe gehört haben und etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 0421 / 80660 zu melden.

Bassum und Syke - Aus dem Haus gelockt

Unter dem Vorwand etwas sei in den Garten gefallen, haben unbekannte Täter gestern gegen 12.00 Uhr eine Frau in Bassum, Querstraße, aus ihrem Haus gelockt. Ein Täter lockte die Frau in den Garten und verwickelte sie dort in ein Gespräch. In der Zwischenzeit gelangte ein zweiter Täter ins Haus, um dort nach Wertsachen und Bargeld zu suchen. Nach Beendigung des Gesprächs verschwand der erste Täter wieder. Der zweite Täter hatte genügend Zeit um mit der Beute, Bargeld und Schmuck, noch vor dem Gesprächsende zu verschwinden. Mit der gleichen Vorgehensweise wurde gegen 14.00 Uhr auch eine Rentnerin in Syke-Barrien, Barrier Straße, abgelenkt. Auch hier hat ein zweiter Täter Bargeld und Schmuck aus dem Haus entwendet, während der erste Täter mit der Rentnerin im Garten sprach. In beiden Fällen bittet die Polizei unter Tel. 04242 /9690 um Hinweise.

Bassum - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 07.30 Uhr wurden in Bassum, Hassel 1, zwei Personen verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus einem Gemeindeverbindungsweg auf die Kreisstraße 126 einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 53-Jährigen, der die K 126 befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der gesamte Schaden wird auf rund 12000 Euro geschätzt.

