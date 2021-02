POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 20.02.2021

Polizeiinspektion Diepholz

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, 19.02.21 zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center Diepholz. Hier wurde der PKW einer 62-jähriegen Frau aus Diepholz, welcher ordnungsgemäß geparkt war, durch einen anderen PKW beim Ein-oder Ausparken touchiert. Hierdurch entstand leichter Sachschaden am PKW der 62-jährigen Diepholz. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel.05441/971-0 in Verbindung zu setzten.

In Wetschen, Dickeler Straße, kam es am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 18-jährige Frau aus Eydelstedt mit ihrem PKW die Dickeler Straße, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Die 18-jährige wich dem Reh aus, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt anschließend gegen einen Straßenbaum. Durch den Anprall an den Straßenbaum wird der 18-jährige Eydelstedterin schwer verletzt. Es besteht keine Lebensgefahr.

Zu einem Einsatz hinsichtlich einer CORONA-Party wurde die Polizei am Freitag, 19.02.2021, gegen 20.10 Uhr nach Lemförde in den Grünen Weg gerufen. Hier konnten 7 Personen zwischen 15 und 24 Jahre festgestellt werden, welche sich aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung aufhielten und feierten. Hierbei wurde von keine der anwesenden Personen eine Mund-Nasenbedeckung getragen. Gegen alle anwesenden an der Party teilnehmenden Personen wurden Anzeigen hinsichtlich des Verstoßes gegen die Coronavorschriften gefertigt.

Versuch des besonders schweren Fall des Diebstahls Am 19.02.2021, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr, "sprengten" unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Syke, Nordwohlder Str, in Höhe der Geschw.-Scholl-Str, und öffneten ihn damit gewaltsam. Zu einem Diebstahl kam es aber offensichtlich nicht. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

