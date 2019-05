Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.05.2019

Diepholz (ots)

Mitteilungen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Unfall mit mehreren Verletzten in Rehden

Am Donnerstag, den 29.05.2019, um 13:40 Uhr, kam es in Rehden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Wagenfeld befuhr mit seinem Pkw Daimlerchrysler den "Wetscher Torfweg" aus Hemsloh kommend in Fahrtrichtung Rehden. Am Kreuzungsbereich zur "Düversbrucher Straße" missachtet der 25-jährige die Vorfahrt eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus Lembruch, welcher mit seinem Pkw Ford die bevorrechtigte "Düversbrucher Straße" aus Rehden kommend in Richtung Düversbruch befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 47-jährige Fahrzeugführer aus Lembruch schwer, sowie die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 48, 50 und 51-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18000 Euro.

Unfall mit leichtverletzter Person auf der B69

Am Donnerstag, den 29.05.2019, um 16:50 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße (B 69), in Höhe der Einmündung "Zum Kanalweg" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Bei diesem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Diepholz befuhr mit ihrem Pkw VW die B 69 aus Richtung Vechta in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der rechtsseitigen Einmündung zur Straße "Zum Kanalweg" beabsichtigte die 63-jährige nach rechts in eine Hofzufahrt abzubiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Ein aus Vechta in Richtung Diepholz nachfolgender 22-jähriger Fahrzeugführer aus Sulingen bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem Pkw Audi auf den Pkw der vorausfahrenden 63-jährigen auf. Der 22-jährige Sulinger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 13000 Euro.

Mitteilung des Polizeikommissariats Syke

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Syke-Ristedt

Am Donnerstag, den 30.05.2019 gegen 01:45 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Bassum in der Straße "Zum Tegeler" überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der weiteren Kontrolle konnte eine geringe Menge an Drogen im Fahrzeug aufgefunden werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aus den Zuständigkeitsbereichen der Polizeikommissariate Weyhe und Sulingen liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Im gegebenen Fall presserelevanter Ereignisse wird von hier nachberichtet.

