Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Dieb lässt persönliche Papiere am Tatort in Wagenfeld liegen - Unfälle mit verletzten in Siedenburg und Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Ungeschickter Einbrecher

Am Dienstag gegen 02.30 Uhr brach ein zunächst unbekannter Täter in einen Getränkemarkt im Sparkassenweg ein. Durch die Eingangstür gelangte der Täter in den Markt. Mit einer geringen Menge Zigaretten verließ er schließlich den Tatort wieder. Sein Hebelwerkzeug, Taschentücher und persönliche Papiere ließ der Täter aber am Tatort zurück. Die eingesetzten Polizisten fanden bei der Tatortaufnahme die Papiere und danach auch schnell den Täter zu dem Einbruch. Der 32-jährige Mann aus dem Raum Wagenfeld war sichtlich überrascht und konnte problemlos festgenommen werden. Es folgte eine umfangreiche Vernehmung bei der Polizei. Der 32-Jährige räumte den Einbruch ein und erleichterte sein Gewissen, indem er auch den Einbruchsversuch bei einem Drogeriemarkt zugab. Nach der Vernehmung durchsuchte die Polizei noch seine Wohnung. Hier fanden die Ermittler das Diebesgut aus dem Einbruch. Nach Vernehmung und Durchsuchung wurde der 32-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weyhe - Einbruch und Pkw-Diebstahl

Bereits in der Nacht zum Freitag letzter Woche brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Leeste ein. Sie gelangten durch eine Terrassentür in das Haus. Hier entwendeten die Täter Bargeld und einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel konnten sie einen Pkw BMW, der am Fahrbahnrand geparkt war, entwenden. Der Diebstahl wurde am Freitag gegen 06.00 Uhr entdeckt. Über das Diebesgut und den Schaden liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.

Siedenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 28.05.2019, überprüften Polizisten aus Sulingen in Siedenburg einen Fahrzeugführer, dessen PKW weder eine gültige TÜV Plakette noch eine Zulassungsplakette aufwies. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war und entsprechend ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Das Kennzeichen gehörte darüber hinaus nicht zum PKW. Gegen den 17-jährigen Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter PKW Fahrerin

In Ehrenburg kam es am Dienstag, den 28.05.2019, um 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 28-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Renault die Oeftinhäuser Allee in Richtung Schmalförden und übersah an der Ecke zur Dorfstraße einen von rechts einbiegenden Mercedes. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit musste der 28-jährige Twistringer nach rechts ausweichen und kollidierte hier frontal mit einem hinter dem Mercedes fahrenden Volvo. Dessen 54-jährige Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Schadenshöhe beider Fahrzeuge wird auf 11000 EUR geschätzt.

Syke - Diebstahl

Unbekannte Täter hebelten mehrere Türen einer Garage des Bauhofes der Stadt Syke auf und entwendeten ein Mofa, das dort als Fundsache untergestellt war. Der Diebstahl geschah in der Nacht zum Dienstag in der Straße Auf der Heide. Entwendet wurde das Mofa der Marke REX, Versicherungskennzeichen: 266 LCI.

Syke - Urkundenfälschung

Ein PKW-Fahrer täuschte bei einer Kontrolle in der Schnepker Straße am 28.05.2019 gegen 06.25 Uhr mit einer gefälschten Zulassungsplakette eine ordnungsgemäße Zulassung des PKW, Ford Fiesta vor. Es bestand somit keine Zulassung und der PKW hatte keinen Versicherungsschutz. Dem 41-jährigen Fahrer aus Achim wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall

Ein Pedelec-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen, 81 Jahre, überquerte am Mittwoch gegen 17.25 Uhr mit seinem Rad eine Kreuzung auf der Sulinger Straße und mißachtete die Vorfahrt eine PKW-Fahrerin ebenfalls aus Bruchhausen-Vilsen, 38 Jahre. Es kam zur Kollision, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Straße "Im Offenen Sünder" und wollte die Sulinger Straße und Richtung Engeler Straße überqueren. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

