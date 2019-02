Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Ermittlungen nach Sprengung der Geldautomaten laufen auf Hochtouren - Dreister Dieb in Diepholz - Unfall mit verletzten in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Ermittlungen nach Sprengung der Geldautomaten laufen auf Hochtouren

Die polizeilichen Ermittlungen nach gestrigen Sprengungen von zwei Geldautomaten in Kirchweyhe laufen auf Hochtouren. Die bei der Polizei eingehenden Hinweise werden nach und nach abgearbeitet. Einige Hinweise und erste Ermittlungen deuten auf eine Flucht der Täter mit einem Motorrad bzw. Roller hin. Die Fluchtrichtung hingegen ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Erfahrung aus vergleichbaren Taten in Norddeutschland lässt auf eine mögliche Fluchtabfolge schließen. Demnach flüchten die Täter zunächst mit einem Motorrad oder Roller, lassen diesen aber in einem Radius von ungefähr 5 Kilometern stehen und flüchten dann mit einem hochmotorisierten Pkw weiter. Die Polizei bittet nun die Anwohner, insbesondere landwirtschaftlicher Anwesen aus dem näheren und weiteren Umkreis, ihre Grundstücke nach möglichen abgelegten Motorrädern bzw. Rollern abzusuchen. Auch könnten entwendete Geldkassetten an diesen Orten zurückgelassen worden sein. Genauso könnten auf privaten Überwachungskameras Hinweise auf die Täter vorhanden sein. Die Polizei bittet auch diese einmal zu sichten.

Die am gestrigen Tag gesicherten Spuren werden derzeit ausgewertet, auch wird die Herkunft des zurückgelassenen Transporters derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet auch weiterhin um Hinweise jeglicher Art. Sie können bei der Polizei in Weyhe, 0421 / 80660, oder bei der Polizei Diepholz, 05441 / 9710, abgegeben werden.

Stuhr -Fahrradunfall durch freilaufenden Hund

Am Mittwoch den 27.02.2019 um 10:30 Uhr kam in Brinkum, Am Röwekamp, ein 53-jähriger Syker, durch einen auf der Straße kreuzenden, freilaufenden Hund, mit seinem E-Bike zu Fall. Der E-Bike-Fahrer wurde durch diesen Sturz schwer verletzt. Gegen die 48-jährige Hundehalterin aus Syke wurde ein Verfahren eingeleitet.

Stuhr -Verkehrsunfall

Am Mittwoch den 27.02.2019 um 11:15 Uhr kam es in Neukrug auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Im Kreuzungsbereich missachtete ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Twistringen das Rotlicht der Ampelanlage in Fahrtrichtung Fahrenhorst. Dabei übersah er einen VW-Touran, der in Fahrtrichtung Syke-Ristedt unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 63-jährige Fahrer und seine 58-jährige Mitfahrerin des VW's leicht verletzt wurden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 15000 Euro.

Diepholz - Dreister Dieb

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr stellte sich ein unbekannter Mann der 66-jährigen Hausbewohnerin als Bekannter des Ehemannes vor und wollte helfen. Die Frau aus Sankt Hülfe suchte den Rat bei ihrem Mann. Dem Ehemann war der Unbekannte wirklich unbekannt. Als die Frau diesen Umstand dem Unbekannten mitteilen wollte, hatte dieser schon die Flucht ergriffen. Dabei hat er die Geldbörse der 66-Jährigen noch mitgehen lassen.

Diepholz - Unfall

Eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades hatte gestern gegen 19.15 Uhr Glück im Unglück. Sie befuhr die Straße Graftlage, als sie aus unbekannten Gründen von der Straße abkam und gegen ein Straßenschild geriet. Durch den Aufprall erlitt sie leicht Verletzungen, Prellungen, und wurde vorsichthalber ins Krankenhaus eingeliefert.

Syke - Feuerlöscher entleert

Im Zeitraum von Montag auf Mittwoch haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Modelleisenbahn-Club Syke in der Straße "An der Wassermühle" verschafft und in den Räumlichkeiten einen Feuerlöscher entleert. Hinweise bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 969-0.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam es um 06:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 6 in Höhe "Gut Reetzen". Ein 19jähriger Mann aus Syke musste mit seinem Toyota Aygo einem PKW ausweichen, der ihm teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Aus diesem Grund geriet der junge Mann mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Bei dem entgegenkommenden PKW soll es sich um ein dunkles Fahrzeug aus dem Landkreis Diepholz handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938510.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Trecker auf der Kreisstraße 104 im Bereich Abbentheren. Ein 22jähriger Mann aus Twistringen will mit seinem Audi einen Trecker überholen und übersieht hierbei, dass der Trecker bereits nach links in eine Nebenstraße abbiegt. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der 22jährige Mann leicht verletzt wird. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von ca. 30000 Euro.

Syke - Diebstahl aus KFZ

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter einen Firmen-Transporter in der Hohen Straße in Syke aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt mit dem Diebesgut entkommen. Insgesamt ist bei der Tat ein Schaden von ca. 6000 Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

