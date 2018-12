POL-DH: --- Fahrer bei Unfall in Twistringen schwer verletzt - Gleich zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis bei Kontrollen in Sulingen

Diepholz (ots) - Bassum - Diebstahl

Am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Mann aus Bassum, dass bislang unbekannte Täter fünf etwa 20m lange Stromkabel, welches sichtbar aus dem Erdboden auf seinem Grundstück in der Nienburger Straße ragten, entwendet haben. Die Stromkabel hatten sich am 09.12.18, gegen 15:15 Uhr noch im Erdbereich befunden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04241/8029150 mit der Polizeistadion Bassum in Verbindung zu setzen.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Ford-Fahrer in Twistringen die Straße Natenstedt in Richtung Twistringen und kam vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er einen Leitpfosten, überquerte vollständig die Fahrbahn und kollidierte dann links neben der Fahrbahn mit fünf Bäumen. Hierbei wurde der 29 Jahre alte Fahrer schwer verletzt und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von ca.8000 EUR.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 09.12.2018, 21:00 Uhr, bis Montag, 10.12.2018, 11:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Kassenhaus des Kinderkarussells des örtlichen Weihnachtsmarktes in der Langen Straße. Aus dem Kassenhäuschen wurden ca. 100 Fahrchips (mit der Aufschrift "Christian Weber") im Wert von 250 Euro entwendet. Der entstandene Schaden am Kassenhäuschen wird auf etwa 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) zu melden.

Sulingen - Zwei Fälle Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der Polizei Sulingen gingen am Montag, 10.12.2018, in der Zeit von 22:15 Uhr bis 22:55 Uhr im Stadtgebiet gleich zwei Verkehrssünder ins Netz, die ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahmen. Um 22:15 Uhr wurde ein 67-jähriger Bremer in der Langen Straße kontrolliert. Bei einer Überprüfung der von ihm vorgelegten ausländischen Fahrerlaubnis wurde festgestellt, dass gegen den Mann eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis innerhalb Deutschlands vorliegt. Um 22:55 Uhr stoppten die Beamten in der Bassumer Straße einen 37-jährigen Sulinger, der in der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen konnte. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sulingen - Unfallflucht

Am Montag, gegen 09:15 Uhr, stellte ein 76-jähriger Sulinger seinen grauen BMW (3er-Serie) für einen kurzen Moment auf einem Parkstreifen an der Langen Straße 101 in Fahrtrichtung Innenstadt ab und suchte ein Ladengeschäft auf. Später stellte er einen Lackschaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den Pkw touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Es konnte weißer Fremdlack gesichert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon:

nur Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell