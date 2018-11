POL-DH: --- Unfallflucht in Syke - Streit und Körperverletzung in Diepholz - Mißverständnis führt in Stuhr zum Unfall

Diepholz (ots) - Twistringen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 29.11.18, gegen 06:50 Uhr befuhr eine 39-jährige Renault Fahrerin die Scharrendorfer Straße in Twistringen. Dabei übersah sie einen aus Scharrendorf kommenden LKW. Sie kollidierte mit dem LKW und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte sie mit dem BMW-Mini einer 62-Jährigen aus Diepholz. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 EUR.

Syke - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Donnerstag gegen 06:55 Uhr, kam ein 18-jähriger Radfahrer aus Syke in der Ristedter Hauptstraße zu Fall, nachdem ihn ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit zu geringem Seitenabstand überholt hatte. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, 04242-9690, in Verbindung zu setzen.

Syke - Unfallflucht

Am Donnerstag, 29.11.18, gegen 20:50 Uhr, wurde ein auf einem Parkstreifen in der Berliner Straße abgestellter Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, 04242-9690, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Einbruch

Am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Waldwinkel ein. Sie öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und gelangten so in das Haus. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach dem Einbruch verließen die Täter unerkannt das Haus.

Diepholz - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 28.11.2018, gegen 14.00 Uhr gerieten auf dem Gelände eines Gestütes in St.Hülfe zwei Männer in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung geriet nach kurzer Zeit außer Kontrolle und es kam zu körperlicher Gewalt. Ein 20-jährger Mann aus Freren und ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 46-Jährige wurde schwerer verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und werden derzeit von der Polizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Verden hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Stuhr - Verbrennen von Abfall

Auf einem Grundstück in der Jahnstraße in Brinkum wurde am Mittwochvormittag widerrechtlich Abfall in einer Brenntonne verbrannt. Im Beisein der hinzugerufenen Beamten löschte der Betroffene das Feuer vor Ort ab. Die weitere Beseitigung von Abfall mittels Abrennen wurde dem Mann untersagt.

Stuhr - Unfall

In Varrel in der Varreler Landstraße kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 83-jähriger Mann aus Stuhr befuhr um 7:50 Uhr die Varreler Landstraße und hielt ordnungsgemäß an einem Fußgängerüberweg, an dem ein Fußgänger wartete. Dieser blieb kurz stehen und es kam in der Folge zum Missverständnis, sodass der Renault anfuhr, der 36-jährige Fußgänger sich aufmachte, den Fußgängerüberweg zu überqueren. Eine stärkere Kollision konnte durch Zurückspringen des 36-jährigen verhindert werden. Dabei wurde der Außenspiegel des Pkw beschädigt und der Fußgänger verletzte leicht sich an der Hand.

