Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taschendiebstahl

Delmenhorst (ots)

Am 23.05.2025, gegen 15:50 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Stedinger Straße zu einem Taschendiebstahl gekommen. Die 76-jährige Geschädigte war in einem Verbrauchermarkt in der Stedinger Straße einkaufen und begab sich anschließend in ein nahegelegenes Textilwarengeschäft. Vermutlich haben die zwei bislang unbekannten Täterinnen sie bereits hier beobachtet und sind der Geschädigten gefolgt. In dem Textilwarengeschäft nutzten die Täterinnen die engen Räumlichkeiten, griffen in einem unbemerkten Moment in die linke Jackentasche der Geschädigten und entwendeten die darin befindliche Geldbörse. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden. Die Polizei weist hier explizit auf eine sichere Aufbewahrung von Wertsachen hin. Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper und nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Seien sie weiter achtsam, wenn Sie zum Beispiel angerempelt werden. Dies könnte ein Trick sein, um an ihr Geld zu gelangen. Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen und hantieren Sie nie offen damit. Sollte es trotzdem zu einem Diebstahl kommen, informieren Sie schnellstmöglich die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell