POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Einen stark alkoholisierten Autofahrer stoppte die Polizei am Sonntag, 15. September 2024, 10:15 Uhr, in Wildeshausen. Die Beamten wurden auf einen VW aufmerksam, der in starken Schlangenlinien auf der Goldenstedter Straße bewegt wurde. Die Kontrolle des 22-jährigen Fahrers aus Wildeshausen erfolgte in Höhe des Heidewegs. Aufgrund des gezeigten ...

