POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand einer Werbetafel in Hude +++ Brandursache liegt in einem technischen Defekt

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittler der Polizei haben den Brandort in der Straße "Auf der Nordheide" in Hude am Montag, 15. Juli 2024, aufgesucht.

Bei der Untersuchung der Werbetafel sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass Brandstiftung auszuschließen ist. Die Brandursache ist vielmehr in einem technischen Defekt in einer in der Werbetafel verbauten Leuchtstoffrohren zu suchen.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 13. Juli 2024 +++

Am Freitag, den 12.07.2024, um 21:00 Uhr ist es zum Brand einer beleuchteten Werbetafel eines Autohauses an der Straße "Auf der Nordheide" gekommen. Durch den Brand wurden auch drei Fahrzeuge des Autohauses stark beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 30.000,- EUR entstand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hude gelöscht, die mit 35 Kameraden/-innen vor Ort war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

