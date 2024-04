Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 5-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Ahlhorn schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 07.04.2024, 17:15 Uhr, in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, wurde eine 5-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 61-Jährige aus Großenkneten mit einem Pkw den Sandkamp in Richtung Schulstraße in Ahlhorn. Auf Höhe der Einmündung zur Sanddüne übersah sie ein 5-jähriges Mädchen, welches mit einem Fahrrad von rechts kommend aus der Sanddüne, nach links in den Sandkamp abbiegen wollte.

Die 5-jährige Radfahrerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw und am Fahrrad entstanden geringwertige Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell