POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 21. Januar 2024, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 16:30 bis 21:10 Uhr konnten sie mithilfe einer Leiter auf ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss zugreifen, dieses öffnen und so in das Gebäude in der Dr.-Klingenberg-Straße gelangen. ...

mehr