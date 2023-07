Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ein Strohbrand sowie drei Fahrzeugbrände im Landkreis

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 9. Juli 2023, ereigneten sich vier Brände im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Oldenburg.

Zuerst geriet gegen 12:15 Uhr ein Mähdrescher während der Erntearbeit auf einem Feld im Bereich der Straße "Auf dem Bandel" in Kirchseelte in Brand. Der Mähdrescher brannte vollständig aus und beschädigte dabei durch das Feuer rund ein Hektar der Feldfläche. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Harpstedt, Groß Ippener, Kirch- und Klosterseelte sowie aus Fahrenhorst waren vor Ort und löschten den Brand. Dieser wurde mutmaßlich durch eine Selbstentzündung des Heus im Getriebe des Mähdreschers ausgelöst. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 60.000 Euro beziffert.

Kurze Zeit später, gegen 12:50 Uhr, geriet dann ein Radlader während der Feldarbeit im Bereich der Straße "Achtern Holt" in Dötlingen in Brand. Das Fahrzeug, welches vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten war, brannte vollständig aus. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt wurde das Feuer gelöscht. Der Sachschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 13:40 Uhr entzündete sich weiterhin aus bislang ungeklärter Ursache bereits gepresstes Stroh auf einem Feld im Bereich der Straße "Moordamm" in Groß Ippener, sodass etwa ein Hektar Feld mitsamt Stroh abbrannte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Ippener, Harpstedt und Kirchseelte waren vor Ort und löschten das Feuer. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Gegen 17:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmende der Polizei zuletzt einen brennenden Pkw an der Anschlussstelle Wildeshausen-West der Autobahn 1 im Bereich der Ahlhorner Straße in Wildeshausen. Vor Ort wurde ein Pkw der Marke BMW festgestellt, welcher offensichtlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Darüber hinaus wurden ein Baum und ein Teil des Grünstreifens neben der Fahrbahn durch das Feuer beschädigt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen löschten das Feuer vor Ort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

