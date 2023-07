Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Wetterbedingte Einsätze

Delmenhorst (ots)

In Folge der Wetterbedingungen in der Nacht von Sonntag, 9. Juli 2023, auf Montag, 10. Juli 2023, wurde eine Frau in der Gemeinde Hude schwer verletzt.

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Abend des 9. Juli 2023 gegen 19:55 Uhr mit einem Skoda die Hauptstraße in Hude als eine abgebrochene Baumkrone auf die Windschutzscheibe stürzte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Ein siebenjähriges Kind, welches sich auf dem Beifahrersitz befand, blieb unverletzt. Die Baumkrone wurde durch die Feuerwehr von der Straße geräumt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 4.000 Euro.

In Hatten ist kurze Zeit später gegen 20:15 Uhr ein Ast auf der Landstraße 872 / Hatter Landstraße vor einen fahrenden Pkw gefallen, welcher von einem 31-Jährigen gelenkt wurde. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden am Pkw, der Fahrer blieb unverletzt.

Im Stadtgebiet Delmenhorst wurde ebenfalls aufgrund des Sturms im Leipziger Weg ein Baum entwurzelt, welcher auf die Straße fiel und dabei einen Gartenzaun eines Privatgrundstücks beschädigte. Der Baum wurde seitens der Berufsfeuerwehr Delmenhorst von der Straße geräumt. Hierfür war eine mehrstündige Vollsperrung der Straße erforderlich.

In Brake sind insgesamt acht Äste / Bäume auf die Straße gefallen, welche zum Teil von der Feuerwehr von den Straßen geräumt werden mussten. Hierbei kam es jedoch zu keinen Personenschäden oder Verkehrsbeeinträchtigungen.

Für den Bereich Nordenham ist die gesondert gefertigte Pressemitteilung zu berücksichtigen. Im Verlauf der Nacht kam es darüber hinaus in Nordenham zu keinen weiteren wetterbedingten Einsätzen.

